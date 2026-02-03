Les Israéliens divisés sur une participation à une attaque américaine contre l’Iran

Un nouveau sondage publié cette semaine par l'Institut israélien pour la démocratie révèle que l’opinion publique israélienne est presque partagée sur l’opportunité pour Israël de prendre part à une éventuelle offensive militaire dirigée par les États-Unis contre l'Iran. Selon l’enquête réalisée du 25 au 29 janvier, 50 % des personnes interrogées estiment que l’État hébreu ne devrait s’engager militairement qu’à condition que l’Iran attaque d’abord Israël, tandis que 44 % sont favorables à une participation immédiate, en coordination avec Washington, même sans provocation iranienne claire.

Le sondage met en évidence une fracture nette selon l’orientation politique. Le soutien à une intervention directe est le plus élevé à droite de l’échiquier politique, alors que la majorité des citoyens issus du centre et de la gauche soutiennent l’idée d’un engagement uniquement en cas d’agression iranienne préalable.

L’enquête, qui inclut un échantillon représentatif de 755 adultes juifs et arabes, montre aussi un large scepticisme à l’égard du plan du Premier ministre Benjamin Netanyahou visant à réduire progressivement l’aide militaire américaine : 49 % pensent que cela nuirait à la sécurité nationale d’Israël.

Sur un autre plan, le sondage indique une hausse générale de l’optimisme des Israéliens concernant l’avenir du pays, notamment en matière de sécurité nationale et d’économie. Toutefois, de profondes divergences subsistent entre Juifs et Arabes : 52 % des Juifs se disent optimistes quant à la sécurité future d’Israël, contre seulement 11 % chez les Israéliens arabes.

Ces résultats reflètent les tensions croissantes au sein de la société israélienne face à la perspective d’un élargissement du conflit avec l’Iran, alors que les discussions politiques et diplomatiques sur le rôle de Washington et de Jérusalem dans une confrontation potentielle se poursuivent.