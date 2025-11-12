Les Israéliens soutiennent massivement le plan Trump pour Gaza, mais doutent du désarmement du Hamas

Une large majorité d’Israéliens (90 %) estime qu’Israël a eu raison d’accepter le plan de cessez-le-feu proposé par le président américain Donald Trump, selon un sondage de l’Institut de politique du peuple juif (JPPI). Cependant, une majorité reste sceptique quant à la possibilité que le Hamas soit complètement désarmé.

Si 35 % jugent le plan « bon », 55 % considèrent qu’Israël l’a accepté « faute de choix ». Malgré ce soutien, 60 % des sondés de confession juive pensent que le Hamas conservera un rôle significatif à Gaza, 25 % estiment qu’il continuera à y régner, et seulement 16 % croient qu’il disparaîtra totalement du paysage politique.

Le sondage révèle également une forte demande de transparence sur les défaillances du 7 octobre : 88 % des Israéliens exigent la création d’une commission d’enquête. Les avis divergent toutefois sur sa forme : 46 % souhaitent une commission d’État dirigée par un juge de la Cour suprême, tandis que 42 % préfèrent une commission nationale indépendante.

Concernant la dénomination du conflit, les Israéliens restent divisés : 42 % parlent de la « guerre du 7 octobre », 16 % de la « guerre de la renaissance », 13 % de « Swords of Iron (épée de fer) » et 12 % de la « guerre de Simhat Torah ». Les clivages politiques influencent fortement ces choix.

Enfin, sur le plan intérieur, 59 % s’opposent à la suppression du droit de vote pour les orthodoxes qui ne servent pas dans l’armée, et 44 % des Israéliens souhaitent la tenue d’élections anticipées dans les trois prochains mois.