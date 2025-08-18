Les orthodoxes rejettent l'opération de Tsahal consistant à enrôler les déserteurs sans les sanctionner

Articles recommandés -

L'armée israélienne a lancé une opération baptisée "Recommencer à zéro" pour recruter des déserteurs et des réfractaires sans qu'ils n'aient à purger de peine de prison au préalable. Cette initiative suscite de vives inquiétudes au sein de la communauté orthodoxe, qui craint qu'elle ne vise spécifiquement ses membres.

Une "tentative de séduction transparente"

Le quotidien Yated Ne'eman, porte-voix du parti Degel HaTorah, a publié lundi matin une directive claire appelant à ne pas répondre à ce qu'il qualifie de "tentative de séduction bon marché et transparente". Selon le journal, cette opération constitue "une nouvelle tentative désespérée de percer le mur de fer du judaïsme orthodoxe" après "l'échec des opérations d'application violentes et la résistance déterminée du monde de la Torah".

Les dirigeants rabbiniques cités dans l'article dénoncent "un exercice désespéré de ceux qui ont déjà compris que la voie de la force avait échoué. Ils essaient maintenant par la séduction, mais cela ne les aidera pas non plus."

14 600 personnes concernées

L'opération de Tsahal concerne environ 14 600 déserteurs et réfractaires de toute la population israélienne, dont environ 8 000 orthodoxes. L'armée présente cette initiative comme une "dernière chance" et une "opportunité unique" pour régulariser leur situation.

Les personnes concernées pourront se présenter pour un service militaire complet et immédiat les 2 et 3 septembre, sans risquer d'arrestation ou d'emprisonnement, à condition de prouver leur volonté de servir et leur aptitude à le faire.

Directive de non-coopération

Face à cette opération, la direction de Degel HaTorah a émis une consigne ferme : "Il ne faut pas se présenter, il ne faut répondre à aucune convocation, et il ne faut prêter main-forte à aucune tentative, qu'elle soit par la force ou par la séduction, de recruter les étudiants de yeshiva."

Cette résistance organisée illustre les tensions persistantes entre l'État israélien et la communauté orthodoxe sur la question du service militaire obligatoire. Alors qu'Israël cherche à élargir sa base de recrutement dans un contexte sécuritaire tendu, les ultra-orthodoxes maintiennent leur opposition traditionnelle au service armé, privilégiant l'étude religieuse.

Suite à l'échec de la mobilisation des orthodoxes, l'armée israélienne envisage par ailleurs de se tourner vers les communautés juives de la diaspora afin d'encourager le recrutement de jeunes Juifs, principalement aux États-Unis et en France.