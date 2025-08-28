Les rabbins de Breslev appellent au boycott du service militaire avant le pèlerinage à Ouman

Articles recommandés -

Les rabbins de Breslev ont publié jeudi des directives à l'intention des étudiants de yeshiva réfractaires au service militaire, à l'approche du pèlerinage annuel à Ouman en Ukraine. Lors d'une assemblée, les dirigeants religieux ont qualifié la conscription de "décret de destruction" et conseillé à ceux faisant l'objet d'un mandat d'arrêt de ne pas quitter le territoire israélien.

"Il ne faut pas tenter de sortir des frontières du pays car cela expose à un risque d'arrestation, et celui qui transgresse cela brise une barrière", ont-ils déclaré dans leur communiqué.

L'assemblée s'est également élevée contre le gouvernement, l'accusant d'être un "pouvoir maléfique" : "Les autorités perverses ont décrété de leur propre chef un décret de conscription générale, sans offrir aucune possibilité d'échapper à leur service par des reports ou autres... conspirant ainsi à contraindre par la force la communauté orthodoxe à transgresser la religion de la Torah."

Les rabbins ont formellement interdit toute coopération avec ce qu'ils appellent le "décret de conscription" : "Il s'agit d'un décret de destruction au sens littéral, et il ne saurait être question de tomber dans le piège... L'accord pour rejoindre l'une des voies de conscription sous quelque nom que ce soit, y compris le service national ou civil, constitue une transgression absolue."

Ils ont également chargé les rabbins locaux de s'assurer que les personnes sous mandat d'arrêt s'abstiennent de voyager à l'étranger pour éviter les risques d'arrestation aux frontières.