Manifestations de colère dans le nord d'Israël après de nouveaux meurtres dans la société arabe

Des centaines de manifestants arabes ont bloqué mercredi soir une route nationale en Basse Galilée, exprimant leur colère après une vague meurtrière qui a coûté la vie à onze personnes en une semaine.

La manifestation a éclaté au carrefour de Bir al-Makhsur, sur la route nationale 79, suite au triple meurtre de résidents dans la ville voisine de Shfaram. Les manifestants ont incendié des pneus et paralysé la circulation avant d'être dispersés par un important dispositif policier utilisant gaz lacrymogènes et grenades assourdissantes.

Les trois victimes - Khaled Ghadir (62 ans), Kamel Hujirat (54 ans) et Yasser Hujirat (53 ans) - ont été abattues mercredi matin alors qu'elles travaillaient sur un chantier à Shfaram. Selon les informations recueillies, trois hommes masqués ont fait irruption sur les lieux et ont tiré plus de 25 coups de feu. Les victimes construisaient une maison lorsqu'elles ont été tuées quelques minutes seulement après leur arrivée sur le chantier.

Des témoins rapportent que l'une des victimes a supplié les tireurs de l'épargner. Selon la famille Hujirat, les assassins cherchaient en réalité quelqu'un d'autre et ont tué des personnes sans lien avec le conflit qui les opposait à leur cible.

Ce triple meurtre s'inscrit dans un conflit sanglant entre deux clans ayant déjà fait 35 victimes en trois ans et demi. Des proches des victimes craignent que sans un terme à ce conflit, les meurtres ne se multiplient dans tous les lieux publics.

Une série noire de onze meurtres en sept jours

La même nuit, Mahmoud Jasser Abu Arar, 20 ans, étudiant en médecine en Géorgie rentré en congé, a été assassiné à Arara, dans le Néguev. Trois jours plus tôt, Mahmoud Gaoui avait été abattu dans son salon de coiffure à Kafr Qara.

Les proches des victimes dénoncent une criminalité qui ne fait plus de distinction entre honnêtes citoyens et criminels. Ils accusent les autorités de connaître l'identité des coupables mais de ne pas agir avec la même détermination que lorsque des citoyens juifs sont visés.

Le chef du conseil de Bir al-Makhsur, Khaled Hujirat, a déclaré qu'il s'agissait de citoyens honnêtes et innocents assassinés de sang-froid, ajoutant que la société arabe ne pouvait rester silencieuse face à cette tragédie. Il a annoncé une grève et un deuil, avertissant que sans un plan sérieux de lutte contre la criminalité, le carnage atteindrait chaque foyer.

Les autorités locales montent au créneau

Le maire de Kafr Qara, Faras Badhi, a vivement critiqué le gouvernement et le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir : « Assez de cette anarchie ! En tant que maire de Kafr Qara et citoyen de l'État d'Israël, je ne peux plus rester silencieux face à la vague de criminalité et de violence qui déferle sur la société arabe, ni face à l'échec persistant de la politique du ministre de la Sécurité nationale. »

Il a poursuivi : « La grande majorité des habitants, qui vivent en toute tranquillité, sont devenus les otages de criminels qui circulent librement, possèdent des armes illégales, menacent, tirent et ôtent des vies humaines, en toute impunité. Cette situation est le fruit d'une négligence institutionnelle persistante. »

Le maire a réclamé une présence policière accrue, la saisie des armes illégales et de véritables enquêtes aboutissant à des condamnations : « Nous n'accepterons pas de déclarations après chaque meurtre ; nous exigeons des actes, maintenant. »

Le Néguev également touché

La criminalité frappe aussi durement la communauté bédouine, notamment à Rahat où de nombreux meurtres ont été commis, y compris celui du Dr Ziad Abu Abed, médecin à l'hôpital Soroka de Beer-Sheva, abattu dans sa voiture.

Le maire de Rahat, Talal Al-Karinawi, s'est exprimé après une réunion d'urgence convoquée par le président Isaac Herzog : « Nous avons été confrontés à des meurtres choquants. Le gouvernement doit agir pour éradiquer la criminalité. Mais tant que Ben-Gvir sera ministre de la Sécurité nationale et responsable du portefeuille de la police, rien ne progressera. Il n'a aucune intention de lutter contre le crime. »

Il a également exprimé son opposition à toute punition collective et aux barricades aux entrées des villages bédouins, réclamant une enquête indépendante sur les violences récentes dans le village de Tarabin.

Réactions des plus hautes autorités

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'est rendu mercredi dans le Néguev accompagné du ministre Ben Gvir, du ministre de la Défense Israel Katz et du chef de la police Danny Levy. « Nous venons pour rendre le Néguev à l'État d'Israël », a déclaré Netanyahou. « Cela implique la réglementation des populations bédouines, mais surtout le rétablissement de l'ordre public. Nous mettrons en œuvre un projet national visant à redonner le contrôle de la gouvernance au Néguev. »

Le président Isaac Herzog a organisé une conférence d'urgence à Jérusalem avec les autorités locales et les maires du sud du pays. « Il est inconcevable que, depuis le 1er janvier, onze citoyens arabes aient été assassinés en Israël. C'est inadmissible, c'est un défi et une catastrophe nationale », a déclaré Herzog. « Les citoyens arabes d'Israël, de toutes les régions du pays, ont le droit de vivre en sécurité, au même titre que leurs frères juifs. La loi israélienne doit s'appliquer partout et nous devons savoir la faire respecter. Il est inacceptable que du sang soit versé au sein de la société arabe. Juifs et Arabes sont faits pour vivre ensemble, nous sommes tous enfants d'Abraham. »