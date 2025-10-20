Marché immobilier israélien : les ventes chutent encore de 20%

Le ralentissement du marché immobilier en Israël se poursuit. Selon les données publiées par le ministère des Finances, 7 623 logements ont été vendus en août, soit une baisse globale de 5 % par rapport à juillet, mais de 20% pour les appartements ne bénéficiant pas d’un soutien gouvernemental. Le segment du neuf est particulièrement touché, tandis que les transactions sur le marché de seconde main ont reculé de 16 % en un mois.

Le rapport signale aussi un net recul des « offres de financement » telles que les prêts différés ou les programmes 20/80, désormais limités par les nouvelles directives de la Banque d’Israël. Ces mesures freinent les ventes dans les zones centrales du pays, notamment à Tel-Aviv, Netanya et dans le centre, tandis que Beer Sheva résiste mieux.

Cette tendance prolongée inquiète les économistes : la baisse des achats d’investisseurs réduit l’offre locative, risquant d’entraîner une hausse des loyers. Après un léger rebond en juillet suivant le ralentissement lié à la guerre avec l’Iran, le marché reste donc en net repli, confirmant l’état de quasi-paralysie du secteur résidentiel israélien.