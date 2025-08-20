Marche symbolique pour les otages entre Be’eri et Reïm

Articles recommandés -

Une marche symbolique a rassemblé ce mercredi familles et proches d’otages entre le kibboutz Be’eri et le site du festival Nova à Reïm, deux lieux devenus emblématiques du massacre du 7 octobre.

Partis de Be’eri, l’un des épicentres de l’attaque, les participants ont parcouru près de sept kilomètres le long de la route 232, tristement connue pour avoir été empruntée par les terroristes du Hamas ce jour-là. Plus d’une centaine de personnes ont participé à cet hommage, parmi elles des enfants, des proches de victimes assassinées et les familles d’otages encore retenus.

À l’arrivée sur le site du festival, les participants se sont recueillis devant les portraits de leurs proches, allumant des bougies, déposant des pierres et brandissant drapeaux israéliens et banderoles jaunes, symboles de la mobilisation. Beaucoup portaient des t-shirts et pancartes à l’effigie des otages. Une cérémonie s’est ensuite tenue, ponctuée de discours émouvants des familles, réitérant l’appel pressant au retour de leurs proches. Selon les organisateurs, cette marche avait pour but de rappeler que l’opinion publique israélienne reste mobilisée et déterminée à maintenir la question des otages au cœur du débat national et international.