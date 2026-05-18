Moins d’un quart des adolescents israéliens font confiance aux dirigeants du pays

Moins d’un quart des adolescents israéliens disent faire confiance aux décideurs du pays, selon une nouvelle étude du Conseil national des élèves et de la jeunesse.

L’enquête « Seeing Youth 2026 », menée auprès de plus de 2 100 jeunes, doit être présentée à Jérusalem lors de la 30e conférence nationale des conseils d’élèves et de jeunesse. Elle examine le bien-être des adolescents israéliens en période de guerre.

Selon les résultats, seuls 21,8 % des adolescents expriment une confiance claire envers les décideurs israéliens. Seuls 27 % estiment que les élus remplissent correctement leurs responsabilités.

Le contraste est toutefois marqué : près des trois quarts des participants disent ressentir un sentiment d’appartenance au pays. L’étude met ainsi en évidence un écart entre l’attachement à l’État d’Israël et la confiance accordée au gouvernement.

Les données révèlent aussi un niveau élevé de stress émotionnel, d’épuisement et d’instabilité. Beaucoup d’adolescents disent ne pas disposer de suffisamment de forces, d’outils ou de soutien pour faire face aux difficultés.

Seuls 16,1 % des jeunes interrogés estiment que les relations entre les différents groupes de la société israélienne sont positives. En revanche, 53,2 % pensent pouvoir compter sur d’autres citoyens en cas de crise.

Le président du Conseil national des élèves et de la jeunesse, Dror Cohen, estime que ces résultats doivent servir de signal d’alarme. Selon lui, les adolescents israéliens ne demandent pas que l’on parle à leur place, mais veulent être de véritables partenaires dans les décisions nationales.

Or Mordo, directeur général de l’association Education for Life, affirme que l’étude révèle une génération forte, mais fatiguée, marquée par une charge émotionnelle importante et une profonde crise de confiance envers ses dirigeants.