Moins de la moitié des Israéliens pensent que le Hamas renoncera à son contrôle sur la bande de Gaza (sondage)

Moins de la moitié des Israéliens pensent que le Hamas abandonnera le contrôle de la bande de Gaza au profit d’une autorité multinationale, selon une enquête publiée par l’Institut israélien de la démocratie. Réalisée auprès de plus de 700 citoyens juifs et arabes, elle révèle qu’en dépit d’un moral national en hausse, la majorité de la population demeure sceptique quant à la mise en œuvre complète de l’accord de cessez-le-feu.

Près de 72,5 % des Israéliens juifs jugent improbable le remplacement du Hamas, contre 37 % des Israéliens arabes. Malgré ces doutes, 57,5 % des sondés estiment que le climat national est désormais « bon ou très bon », contre 29 % seulement lors du précédent sondage.

Les participants désignent le président américain Donald Trump comme principal artisan de l’accord — 95 % estiment qu’il y a joué un rôle positif, loin devant l’armée israélienne (78 %) et le Premier ministre Benjamin Netanyahu, crédité seulement par la moitié d’entre eux.

Par ailleurs, une majorité d’Israéliens juifs et arabes estiment qu’un accord similaire aurait pu être conclu plus tôt dans la guerre. Chez les électeurs de gauche, 93 % le croient, contre 44 % seulement à droite.

Enfin, face à d’éventuelles violations du cessez-le-feu par le Hamas, près de 80 % des Israéliens prônent le recours à la force militaire accrue ou à des sanctions renforcées, quand 56 % des citoyens arabes privilégient la désescalade.

Malgré ces divergences, plus de la moitié des répondants pensent que l’accord et la trêve améliorent l’image internationale d’Israël et ouvrent une phase d’espoir prudent pour l’avenir.