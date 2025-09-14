Muhammad et Avigail dominent le palmarès des prénoms les plus populaires en Israël

Articles recommandés -

A l'approche de Roch Hachana, l'Autorité de la Population et de l'Immigration a dévoilé son bilan des prénoms les plus attribués en Israël au cours de l'année écoulée dans le calendrier hébraïque. Cette liste mélange traditions séculaires et tendances contemporaines, révélant les préférences des parents israéliens.

Dans le classement général, Muhammad maintient sa domination grâce à sa popularité dans le secteur arabe israélien. Il devance Yossef, Adam et David. La cinquième position revient à Lavi, suivi d'Ariel, Omer, Rafael, Uri et Yehuda.

Au sein de la communauté juive spécifiquement, c'est Lavi qui arrive en tête, devançant Ariel, David, Rafael, Uri et Yehuda. Le classement se complète avec Elia, Ari, Eitan et Michael.

Chez les filles, Avigail s'impose comme le prénom incontournable, occupant la première place tant dans le classement général que dans le secteur juif. Miriam se classe deuxième, suivie de Libi, Tamar et Sarah.

Le reste du top 10 féminin comprend Lia, Yael, Ella, Ayala, Noa et Esther, témoignant d'un mélange entre prénoms bibliques traditionnels et choix plus modernes.