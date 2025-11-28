Netanya : un chauffeur de bus violemment agressé, les syndicats menacent de paralyser les lignes

Pour la deuxième fois en un mois dans cette ville côtière israélienne, un conducteur de bus a été sévèrement attaqué jeudi soir par des adolescents qui ont lancé des pierres sur son véhicule alors qu'il effectuait son service. Le chauffeur, qui travaillait sur la ligne 68 de la compagnie Extra, a été blessé et transporté pour recevoir des soins médicaux. Suite à cet incident, la ligne a été immédiatement suspendue jusqu'à nouvel ordre.

Le président du comité des travailleurs d'Extra Netanya a qualifié l'événement de "grave et anormal", exigeant l'arrestation immédiate des agresseurs et des sanctions sévères à leur encontre. "Il est inacceptable que le sang des chauffeurs soit impunément versé", a-t-il déclaré.

Cette agression intervient un mois après qu'un autre conducteur de bus ait été poignardé dans la même ville. La victime de cette précédente attaque se trouve toujours dans un état grave, sédatée et sous assistance respiratoire.

Face à cette série d'incidents, la Histadrout (principal syndicat de travailleurs d'Israël), dont l'organisation syndicale représentant le chauffeur blessé fait partie, a annoncé des mesures drastiques : toute ligne où des violences seront exercées contre des conducteurs sera paralysée.

"Nous ne devons pas attendre les funérailles du premier chauffeur assassiné par des passagers pour réagir. L'avertissement est clair", ont déclaré les responsables syndicaux, dénonçant une situation "épouvantable" où "jour après jour, des chauffeurs sont attaqués tandis que l'État reste passif".

Le syndicat réclame la création urgente d'une unité de sécurité dédiée à la protection des conducteurs de bus "avant qu'une nouvelle tragédie ne survienne".

Il y a quelques jours, la Histadrout avait sollicité l'intervention de la municipalité de Netanya. La réponse des autorités locales a provoqué l'indignation : dans une déclaration laconique face aux agressions répétées et aux dangers auxquels sont confrontés les chauffeurs, la mairie s'est contentée d'affirmer que "la municipalité n'est pas responsable de l'application de la loi".

Cette position a été perçue comme un désengagement face à la violence croissante et a renforcé la détermination des syndicats à prendre des mesures de protestation fermes pour protéger leurs membres.