Nir Oz célèbre l’anniversaire de Johnny Siman Tov et de sa famille, assassinés le 7-Octobre

Les proches de Yonatan “Johnny” Siman Tov, habitant du kibboutz Nir Oz assassiné le 7 octobre 2023 avec sa femme et leurs trois jeunes enfants, se sont réunis pour célébrer son anniversaire.

La rencontre a eu lieu à Karmei Gat, un quartier de Kiryat Gat où vit aujourd’hui une grande partie des survivants de Nir Oz. Sa famille, ses amis et ses anciens voisins y ont décoré un espace avec de grands épis de blé et un tracteur John Deere, en référence au travail de Johnny Siman Tov au kibboutz.

L’événement a aussi mis à l’honneur la JohnBeer, une bière créée par ses sœurs pour perpétuer sa mémoire. Son nom rappelle le tracteur qu’il conduisait comme responsable opérationnel du matériel agricole à Nir Oz. La bière est fabriquée à partir de blé cultivé dans le Néguev occidental, l’une des cultures auxquelles il contribuait.

Avital Dekel-Chen, amie et voisine de la famille, a partagé des images de la soirée sur les réseaux sociaux. Son mari, Sagui Dekel-Chen, avait été enlevé par le Hamas le 7-Octobre avant d’être libéré en février 2025.

Elle a décrit une soirée mêlant douleur et vie, où certains participants sont montés sur la piste de danse en pleurant, pour honorer l’anniversaire de leur ami disparu.

Yonatan “Johnny” Siman Tov, 36 ans, son épouse Tamar Kedem Siman Tov, 35 ans, leurs jumelles Shahar Siman Tov et Arbel Siman Tov, âgées de cinq ans et demi, ainsi que leur fils Omer Siman Tov, 2 ans, ont été assassinés dans leur maison par les terroristes du Hamas.

La mère de Johnny Siman Tov, Carol Siman Tov, citoyenne américaine installée de longue date en Israël, a elle aussi été tuée dans sa maison à Nir Oz.