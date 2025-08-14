Nova Healing Festival 2025 : la musique pour panser les blessures du 7 octobre

Articles recommandés -

Ce jeudi, le parc Ha-yarkon de Tel-Aviv a accueilli le Nova Healing Festival 2025, un événement placé sous le signe de la musique, du souvenir et de la solidarité, près de deux ans après la tragédie du 7 octobre 2023. Ce jour-là, le festival Nova avait été frappé par l’horreur, laissant derrière lui un lourd bilan humain et des vies brisées.

Le rendez-vous a réuni des milliers de personnes : familles endeuillées, survivants et proches, tous venus partager un moment de recueillement et de force collective. L’objectif est clair : créer un espace où la douleur se transforme en résilience, et récolter des fonds pour accompagner ceux qui peinent encore à se reconstruire, tant sur le plan social que professionnel.

https://x.com/i/web/status/1956023326742036569 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Les organisateurs, soutenus par des psychologues et médecins, rappellent que le chemin vers la guérison est long. « Ce festival est aussi un concert de la guérison », explique Chrystopher Barolin, envoyé spécial i24NEWS sur place. L’ambiance se veut semblable à celle du festival originel, avec la présence de DJ ayant joué ce 7 octobre, mais aussi de Youval Raphaël, survivante devenue représentante d’Israël à l’Eurovision. Parmi les témoignages, celui d’Omri bouleverse. « Je me suis échappé et j’ai marché 16 kilomètres en six heures. Caché dans les buissons, on a tiré vers ma tête. J’ai cru que j’allais mourir. » Dans cet instant suspendu, un ami lui dit qu’il a un cil sur la joue et l’invite à faire un vœu. Omri choisit alors de réciter la prière du Shema Israël. Un moment fort, où la musique devient un lien entre mémoire, douleur et espoir.