Opération "Rugissement du lion" : 115 survivants de la Shoah évacués de leurs domiciles

Au moins 115 survivants de la Shoah ont été contraints de quitter leur domicile endommagé à la suite des tirs de missiles iraniens et du Hezbollah lors de l’opération « Rugissement du lion », selon l’Autorité israélienne pour les droits des survivants de la Shoah. Ces évacuations ont concerné 12 localités, principalement dans le sud du pays : 34 personnes à Beersheva, 28 à Dimona et 20 à Arad. D’autres évacuations ont eu lieu à Beit Shemesh ainsi que dans plusieurs villes du nord et du centre. Certains ont été relogés à l’hôtel, mais la majorité a trouvé refuge chez des proches.

Au-delà des dégâts matériels, cette situation met en lumière la vulnérabilité particulière de cette population âgée. La principale difficulté relevée durant le conflit concerne l’accès aux abris. De nombreux survivants, souvent à mobilité réduite et vivant seuls, peinent à rejoindre à temps un espace protégé, même lorsque celui-ci existe. Les risques de chute en chemin et l’absence d’abris dans certains immeubles aggravent encore leur situation.

D’autres obstacles ont également émergé, notamment l’impossibilité pour certains de se procurer des médicaments ou de la nourriture en raison des conditions sécuritaires. L’Autorité est intervenue pour répondre à ces besoins essentiels. Malgré les dangers et les solutions proposées, comme des relogements temporaires en maisons de retraite, beaucoup de survivants ont préféré rester chez eux, attachés à leur environnement familier.

Le témoignage d’une survivante de 88 ans à Haïfa illustre la résilience de ces populations. Son appartement ayant été gravement endommagé, elle a confié avoir échappé à la mort pour la deuxième fois de sa vie : enfant, elle avait survécu à un bombardement nazi visant le train dans lequel elle se trouvait ; aujourd’hui, elle a été sauvée après l’impact d’un missile sur son immeuble.

Les autorités soulignent également le poids psychologique de ces événements. « Nous comprenons la difficulté mentale et physique face aux attaques », a déclaré Ronit Rozin, responsable de l’organisme, précisant que des aides psychologiques et des programmes de soutien sont mis en place pour accompagner ces survivants sur le long terme.