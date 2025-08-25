Otages : des entreprises de la high-tech israélienne se joignent au "Jour de la protestation"

Articles recommandés -

Le secteur de la high-tech israélienne se mobilise. Le « QG high-tech », qui regroupe des dizaines d’entreprises et de fonds de capital-risque parmi les plus influents du pays, a annoncé lundi qu’il permettrait à ses employés de quitter leur poste plus tôt mardi afin de rejoindre les manifestations organisées par le collectif des familles d’otages.

Parmi les sociétés concernées figurent notamment Meta, Wix, Monday.com, Fiverr, Playtika, Unity, Paybloks, ainsi que de jeunes pousses comme Papaya Global ou TytoCare. Plusieurs fonds prestigieux, tels que Comera, Disruptive, NFX, Sky, Triventures et F2 Venture Capital, ont également confirmé leur participation.

Cette mobilisation s’inscrit dans le cadre du « Jour de la protestation », une journée nationale qui vise à accentuer la pression sur le gouvernement pour avancer vers un accord de libération des otages retenus par le Hamas. « La semaine dernière, des centaines de milliers d’Israéliens ont crié la détresse des otages et des otages qui ne peuvent plus faire entendre leur voix. Il y a un accord possible et Israël refuse d’entrer dans des négociations qui pourraient les ramener tous à la maison », souligne un communiqué du QG high-tech. Le texte rappelle un principe moral : « Tu ne resteras pas indifférent au sang de ton prochain », appelant le gouvernement à agir avec responsabilité et détermination pour ramener les captifs vivants.