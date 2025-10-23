Pénurie de chauffeurs de bus : Israël envisage de faire venir des travailleurs étrangers

Le ministère des Transports envisage de faire venir des chauffeurs de bus étrangers pour pallier une pénurie nationale estimée à 5 000 conducteurs, un projet qui suscite une vive opposition des syndicats et des chauffeurs israéliens.

La ministre Miri Regev a indiqué que le pays faisait face à des difficultés majeures de recrutement et que, faute de volontaires locaux, le recours à des chauffeurs étrangers pourrait devenir nécessaire. La question sera débattue le 4 novembre à la Knesset, où seront présents ministères, syndicats et compagnies de bus.

Le Forum des entreprises de transport public, représentant plusieurs opérateurs, soutient la mesure, arguant que l’automatisation limite les contacts entre conducteurs et passagers, et que les conducteurs étrangers ne dégraderont pas la qualité du service.

À l’inverse, les chauffeurs israéliens dénoncent un manque de respect et pointent leurs conditions de travail difficiles, notamment les longues heures, les faibles salaires et la violence verbale ou physique subie.

Les défenseurs des travailleurs et certains syndicats critiquent une solution qu’ils jugent « hâtive et dangereuse », réclamant plutôt des améliorations salariales et sécuritaires pour attirer et retenir les chauffeurs locaux.