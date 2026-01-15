Plus de 1 000 médecins ont immigré en Israël au cours des deux dernières années

Plus de 1 000 médecins venus de l’étranger ont intégré le système de santé en Israël au cours des deux dernières années, selon des données présentées lors de la Conférence nationale des médecins immigrants. Un renfort jugé essentiel alors que le pays fait face à une pénurie persistante de personnel médical.

D’après le ministère israélien de l’Immigration et de l’Intégration, ces praticiens représentent un apport stratégique pour le secteur de la santé, fragilisé par les départs de professionnels ces dernières années, notamment dans le contexte de la guerre à Gaza et de l’incertitude politique. En 2025 seulement, 541 médecins ont fait leur alyah : 346 en provenance de l’ex-Union soviétique, 93 d’Amérique du Nord et 53 de France.

Une grande partie de ces médecins a immigré dans le cadre du Programme international d’alyah médicale (IMAP), piloté par Nefesh B’Nefesh en coopération avec plusieurs ministères israéliens et l’Agence juive pour Israël. Ce dispositif vise à accélérer l’intégration professionnelle et administrative des praticiens étrangers.

Les médecins immigrants ont été affectés aux principaux hôpitaux du pays, parmi lesquels le Centre médical Sheba (Tel HaShomer), le Centre médical Hadassah, le Centre médical Rambam, le Centre médical Ichilov et le Centre médical Soroka.

Afin d’encourager l’installation dans les régions les plus touchées par la pénurie médicale, environ cinq millions de shekels (1,6 million de dollars) de subventions ont été attribués à quinze médecins ayant choisi de s’installer dans le Néguev et la Galilée. Les autorités espèrent ainsi renforcer durablement l’accès aux soins sur l’ensemble du territoire.