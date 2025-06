Plus de 100 000 pèlerins au Mur des Lamentations pour Shavouot

L'esplanade du Mur des Lamentations a accueilli plus de 100 000 visiteurs durant la fête de Chavouot, perpétuant une tradition qui évoque les anciens pèlerinages vers le Temple de Jérusalem. Ce rassemblement massif marque la 58e édition consécutive de cette célébration, organisée depuis la libération de Jérusalem et du Mur des Lamentations en 1967. L'apogée des festivités s'est déroulé lors de l'office matinal, où 20 000 fidèles ont convergé vers l'esplanade à l'aube. Les participants ont empli le site de prières et de cantiques dédiés au don de la Torah, créant une atmosphère spirituelle intense. À l'issue de cette cérémonie, un grand repas de "kiddoush" a été servi en partenariat avec Colel Chabad, permettant la distribution de dizaines de milliers de kits individuels aux participants.

Conformément aux usages, la veillée nocturne a attiré des milliers de personnes vers l'esplanade et les synagogues avoisinantes. Les fidèles se sont consacrés à l'étude de la Torah, à la lecture du "Tikoun" traditionnel de Chavouot et à la récitation des Psaumes.

Le ministère des Affaires de Jérusalem, accompagné de divers donateurs et organisations, a déployé des tentes de rafraîchissement le long des parcours d'accès pour faciliter l'affluence des pèlerins. Parallèlement, des milliers de visiteurs se sont rendus au tombeau du roi David, situé hors des remparts, commémorant l'anniversaire de sa disparition. Même après la clôture officielle de la fête, l'affluence se poursuit au Mur des Lamentations. Des milliers de fidèles continuent d'investir le site, animant les lieux de chants et de danses en l'honneur de la Torah, guidés par des rabbins et directeurs d'institutions religieuses.