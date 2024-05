Plus de 133 000 survivants de la Shoah vivent en Israël

À l’approche de Yom HaShoah (Journée de commémoration de l’Holocauste), qui aura lieu lundi 6 mai, l’Autorité pour les droits des survivants de l’Holocauste a annoncé mercredi que 133 362 survivants de la Shoah vivent en Israël à l’heure actuelle. L’âge moyen de ces rescapés est de 87 ans et 69% d'entre eux ont besoin d’assistance médicale, selon l'Assurance Nationale. "La population de survivants de l'Holocauste en Israël diminue d'année en année, et nous prenons soin de ceux qui, dans les derniers instants de leur vie doivent revivre ces sentiments difficiles", a déclaré la directrice de l'Autorité pour les droits des survivants de la Shoah en référence aux massacres du 7 octobre et à la montée de l’antisémitisme dans le monde.

AP Photo/Michal Dyjuk, File

96 % des survivants vivant aujourd’hui en Israël sont nés après 1928 et avaient moins de 18 ans au moment de la Seconde Guerre mondiale. La survivante la plus âgée est née à Tunis et à aujourd’hui 111 ans, et la plus jeune personne considérée comme rescapée était dans le ventre de sa mère à la fin de la guerre et a 77 ans. 31 % d’entre eux sont des hommes et 69 % des femmes.

Les rescapés de la Shoah israéliens sont divisés par la loi en trois groupes : environ 40 000 ont été directement persécutés par les nazis, 48 000 sont des réfugiés, pour la plupart originaires d’Union soviétique et arrivés dans le pays dans les années 1990, et 40 000 autres ont été victimes d’antisémitisme dans des pays arabes. Ce dernier groupe est principalement composé de 25 000 juifs d’Algérie et du Maroc et de 15 000 originaires d’Irak.

AP Photo/Czarek Sokolowski

La guerre actuelle en Israël déclenchée par les attaques terroristes sanglantes du Hamas le 7 octobre a directement impacté environ 2 000 rescapés qui vivaient dans les zones de combat du sud et du nord et ont été contraints d'évacuer leurs domiciles. 900 d’entre eux vivaient en bordure de Gaza et 1 100 dans le nord du pays.