Plus de 26 000 personnes ont immigré en Israël depuis la fête de l'indépendance 2024

À l'approche de la fête de l'Indépendance (Yom HaHatsmaout) 2025, le ministère israélien de l'Immigration et de l'Intégration a publié des données sur le nombre de nouveaux immigrants arrivés en Israël depuis la fête de l'Indépendance précédente. Au cours de l'année écoulée, un total de 26 211 personnes ont immigré en Israël.

Parmi eux, 5 976 ont choisi de vivre dans la région nord : 3 586 dans la région de Haïfa et ses environs, 973 dans la région de la Haute Galilée, 818 à Hadera et ses environs, et 599 dans la région de Nof HaGalil et les vallées.

14 398 des nouveaux immigrants sont venus de Russie, constituant ainsi la majorité des nouveaux venus dans le pays. En deuxième position se trouvent les immigrants originaires des États-Unis avec 3 185 personnes, suivis des Français au nombre de 2 253. Ensuite, par ordre décroissant, les immigrants sont venus d'Ukraine, du Royaume-Uni, de Biélorussie, du Canada, de Géorgie, d'Argentine, d'Afrique du Sud et bien d'autres pays. Israël a vu également arriver des immigrants isolés de pays comme la Zambie, l'Afghanistan, l'Islande, ou encore l'Ouganda. Au total, des immigrants sont venus de 102 pays différents à travers le monde depuis Yom HaHatsmaout 2024.

La majorité des immigrants arrivés cette année ont choisi de s'installer dans la région de Netanya et du Sharon (4 814). En deuxième position se trouve la région de Tel Aviv et ses environs (4 481). La région de Haïfa et des Krayot se classe au troisième rang (3 586) et la région de Jérusalem quatrième (3 406).

The Ministry of Immigration and Integration and the Jewish Agency

En ce qui concerne la répartition par âge, la majorité des immigrants (4 355) sont des jeunes âgés de 25 à 34 ans, 5 047 immigrants sont âgés de 0 à 18 ans et 237 ont plus de 85 ans. Le nombre d'immigrants arrivés en tant que famille nucléaire de 3 à 5 personnes s'élève à 2 494 et 65 familles de 6 personnes ou plus, tandis que 1 250 immigrants sont des personnes âgées isolées. La répartition des immigrants entre hommes et femmes est presque de 50-50 : 12 380 hommes et garçons et 13 831 femmes et filles.

Parmi tous les immigrants adultes, 3 012 sont des professionnels de la technologie et de l'ingénierie, 1 316 sont des médecins et des professionnels paramédicaux, 1 147 sont des éducateurs, 285 sont des artistes et des sportifs, et les autres exercent diverses professions notamment dans les sciences humaines et sociales, la comptabilité et le droit, le marketing, la construction, l'alimentation, etc.

Le ministre de l'Immigration et de l'Intégration, Ophir Sofer : "Aujourd'hui encore, 77 ans après la création de l'État et dans une période de sécurité particulièrement complexe, nous sommes témoins de la poursuite de l'immigration et du désir de nombreux Juifs d'immigrer précisément maintenant, en pleine guerre, pour faire partie de l'histoire sioniste. Au-delà de la contribution significative de l'immigration dans les domaines de la sécurité, de l'économie et de la société, l'immigration en cette période renforce la solidarité et l'esprit du peuple. Le ministère de l'Immigration et de l'Intégration œuvre pour encourager l'immigration et l'intégration réussie des immigrants dans les domaines de l'emploi, du logement et de la communauté. Jusqu'à présent, nous avons mis en place des programmes importants, notamment la réforme des professions réglementées, l'aide au loyer, des programmes pour étudiants et plus encore. Nous continuerons à faire de notre mieux pour la réussite de l'immigration et de l'intégration. Joyeuse fête de l'Indépendance !"