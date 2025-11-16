Près d'un million d'enfants en Israël en situation d'insécurité alimentaire

Le rapport sur la sécurité alimentaire publié par l'Institut national d'assurance révèle une situation préoccupante : plus d'un quart des foyers israéliens vivent en situation d'insécurité alimentaire, soit 2,8 millions de personnes, dont près d'un million d'enfants.

Selon les données recueillies, un quart des ménages (26,5%) ont déclaré rencontrer des difficultés d'accès à une alimentation saine et équilibrée. L'insécurité alimentaire touche particulièrement la communauté arabe (58%), la population orthodoxe (25%) et les zones périphériques du pays.

Si la proportion de familles concernées a légèrement diminué par rapport à l'année précédente, passant de 30,8% en 2023 à 27,2% en 2024, les disparités restent importantes. Cette situation pèse lourdement sur l'économie nationale, affectant la productivité, augmentant les dépenses de santé et alourdissant le budget social.

Le rapport établit un lien direct entre niveau de revenus et sécurité alimentaire : dans le quintile le plus pauvre, près de la moitié des foyers (47,6%) sont en situation d'insécurité alimentaire, contre seulement 9,5% dans le quintile supérieur.

Les auteurs du rapport recommandent l'élaboration d'un plan national comprenant l'augmentation des aides directes, notamment les bons alimentaires, avec un contrôle renforcé de la qualité des produits, ainsi que l'extension des programmes d'alimentation scolaire dans les zones défavorisées.