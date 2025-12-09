Près de 50 000 personnes sans papiers vivent en Israël, malgré le recul des infiltrations clandestines

Selon de nouvelles données du Bureau central des statistiques, Israël comptait fin 2024 environ 49 200 résidents étrangers sans statut légal. Parmi eux, 26 700 infiltrés entrés les années précédentes — principalement via la frontière égyptienne avant l’installation de la barrière — et 22 500 touristes ayant dépassé la durée de leur visa.

Si les infiltrations ont quasiment cessé ces dernières années, des dizaines de milliers de personnes déjà présentes demeurent dans le pays. Le CBS estime que 19 600 infiltrés restent en Israël, ainsi que 7 100 enfants nés sur place. La majorité provient d’Érythrée (près de 78 %) et du Soudan (près de 12 %), et environ 79 % sont des hommes.

Près de 39 % vivent à Tel-Aviv–Jaffa, d’autres communautés étant concentrées à Petah Tikva, Eilat, Netanya et Bnei Brak.

Le nombre de touristes ayant dépassé leur visa a diminué de 5 % par rapport à l’année précédente. Les plus nombreux viennent de Russie, d’Ukraine, du Nigeria, de Géorgie, de Pologne, de Roumanie et du Brésil. Environ 17 % résident à Jérusalem et 12 % à Tel-Aviv–Jaffa.

Au total, Israël accueille environ 260 400 résidents étrangers légaux, principalement des travailleurs, étudiants, religieux, volontaires ou membres de familles.

Quelque 156 000 disposent de permis de travail valides, avec une forte hausse d’entrées en 2024. Les plus grands groupes proviennent d’Inde, de Thaïlande, de Chine, des Philippines, d’Ouzbékistan, de Moldavie et du Sri Lanka. Deux tiers sont des hommes, souvent employés dans la construction et l’agriculture, tandis que les femmes, majoritaires parmi les Colombiennes et Géorgiennes, travaillent surtout dans le secteur des soins.

Les visas étudiants, religieux et de volontariat concernent environ 55 200 personnes, dont une majorité à Jérusalem.