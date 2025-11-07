Près de la moitié des Israéliens éviteraient New York sous la mandature de Zohran Mamdani

L’élection du socialiste Zohran Mamdani à la mairie de New York provoque un vif émoi en Israël. Selon un sondage réalisé pour i24NEWS, 46 % des Israéliens affirment qu’ils éviteraient de se rendre dans la métropole américaine sous sa direction. Seuls 34 % déclarent qu’ils continueraient à s’y rendre comme avant, tandis que 20 % restent indécis.

Cette méfiance s’explique par les positions ouvertement anti-israéliennes du nouvel élu. Proche de la gauche radicale américaine, Mamdani s’est illustré par son soutien à des mouvements accusés d’antisémitisme et par ses attaques répétées contre l’État d’Israël. Il avait notamment condamné Jérusalem au lendemain du massacre du 7 octobre 2023 perpétré par le Hamas, et a refusé de désavouer le slogan “mondialiser l'Intifada”, perçu comme un appel à la violence contre les Juifs.

L’inquiétude dépasse désormais la communauté israélienne. À New York, le commissaire des pompiers Robert Tucker, lui-même juif, a présenté sa démission dès le lendemain de l’élection, invoquant son désaccord avec les positions du nouveau maire.

Dans un communiqué, la Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations a dénoncé un “tournant sombre” pour la plus grande communauté juive des États-Unis. Ses dirigeants, Betsy Berns Korn et William C. Daroff, ont jugé que l’arrivée de Mamdani à Gracie Mansion “rappelle que l’antisémitisme demeure un danger clair et présent, même dans les lieux où les Juifs se sentaient jusqu’ici en sécurité.”

L’Anti-Defamation League (ADL) a pour sa part annoncé la mise en place d’un dispositif de surveillance du futur gouvernement municipal, craignant que la rhétorique de Mamdani n’alimente un climat d’hostilité envers Israël et la communauté juive de New York.