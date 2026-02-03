Qualité de vie : Jérusalem classée dernière parmi les grandes villes israéliennes

Jérusalem, pourtant capitale d’Israël et plus grande ville du pays, arrive en dernière position du classement de la qualité de vie établi par la Bureau central des statistiques (BCS). Publiée cette semaine, l’étude compare 18 grandes villes israéliennes à partir d’une série d’indicateurs socio-économiques, éducatifs et sanitaires.

En tête du classement figure Kfar Saba, désignée comme la ville où il est le plus agréable de vivre. Elle se distingue favorablement sur l’ensemble des 38 critères retenus par le BCS, allant du niveau de satisfaction générale des habitants à la sécurité ressentie lors des déplacements nocturnes, en passant par des indicateurs de santé publique comme le taux de mortalité par cancer.

Derrière Kfar Saba se positionnent successivement Ramat Gan, Herzliya, Rehovot et Petah Tikva, qui affichent toutes des performances solides sur la majorité des indicateurs mesurés.

À l’inverse, Jérusalem accumule les mauvais résultats. À l’exception notable de la qualité de l’eau potable, jugée très satisfaisante, la ville se situe en bas de classement sur la plupart des critères examinés. Le taux de réussite au baccalauréat, le revenu moyen des ménages, le niveau de chômage de longue durée, ainsi que la densité du logement figurent parmi les indicateurs les plus préoccupants.

Ces résultats sont d’autant plus frappants que Jérusalem, en tant que capitale, pourrait théoriquement bénéficier d’avantages structurels : investissements publics accrus, attractivité économique et poids institutionnel. Or, selon les données du BCS, ces atouts ne se traduisent pas par une amélioration tangible des conditions de vie pour une large partie de ses habitants.

Le classement met ainsi en lumière les profondes disparités qui existent entre les villes israéliennes et souligne les défis spécifiques auxquels Jérusalem est confrontée, notamment sur les plans social, économique et éducatif. Une réalité statistique qui relance le débat sur les politiques publiques nécessaires pour améliorer durablement la qualité de vie dans la capitale.