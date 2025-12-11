Rabbin Zalman Melamed : "Quiconque n'étudie pas doit s'enrôler, telle est la position de la Torah"

Le directeur de la yeshiva de Beit El, le rabbin Zalman Melamed, a appelé jeudi, dans un entretien à Arutz Sheva–Israel National News, à l’adoption d’une loi de conscription qui ne prévoit aucune exemption pour ceux qui ne poursuivent pas des études de Torah à plein temps.

Selon lui, la Halakha est explicite : « En principe, chacun doit participer à une guerre commandée religieusement (milchemet mitzvah), et il n’existe aucune exemption, que l’on étudie la Torah ou non. Dans une guerre destinée à défendre Israël, aucun avis ne soutient qu’un étudiant en Torah peut se soustraire au combat. »

Le rabbin Melamed estime qu’au vu de la situation actuelle, un cadre légal clair doit s’imposer : « Il doit y avoir une loi exigeant l’enrôlement de toute personne qui n’étudie pas pleinement. J’estime qu’au moins 50 % du public haredi cesse d’étudier après 26 ans. Celui qui étudie à temps plein doit bénéficier d’un report, et tant qu’il est entièrement engagé dans l’étude, il est exempté. Mais la loi doit s’appliquer à tous, y compris au public haredi. »

S’appuyant sur le principe halakhique selon lequel « on force les gens à accomplir les mitsvot », il ajoute que si une partie du public haredi refuse, « il faut le contraindre et suspendre ses droits jusqu’à ce qu’il accepte ce qui fut admis par les grands sages de la génération précédente ».

Il précise la notion d’étude à plein temps : deux sessions quotidiennes, le matin et le soir. « Celui qui cesse d’étudier durant les années d’obligation de service doit s’enrôler. »

Le rabbin Melamed appelle enfin les dirigeants haredim à soutenir publiquement cette position.