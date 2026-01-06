Rapport du contrôleur de l’État : Israël a engagé la guerre sans préparer la caisse des indemnisations

Israël est entré dans la guerre sans disposer d’une vision claire de la capacité réelle de sa caisse d’indemnisation à faire face à un conflit de grande ampleur. C’est la conclusion sévère du rapport publié mardi par le contrôleur de l’État, Matanyahou Englman, intitulé « Préparation du dispositif d’indemnisation durant la première année de la guerre Épée de fer ».

Selon ce rapport, au cours de la première année du conflit — d’octobre 2023 à fin décembre 2024 — le fonds d’indemnisation a dû verser 18,8 milliards de shekels pour des dommages directs et indirects, alors qu’il ne disposait, à la veille de la guerre, que de 17,7 milliards. Un déficit structurel qui, selon le contrôleur, aurait pu être évité si le ministère des Finances avait présenté, comme il y était tenu, différents scénarios de guerre et leurs coûts à la commission des Finances de la Knesset. Or, cette évaluation n’a pas été réalisée pendant des années.

L’État s’est ainsi engagé dans une guerre dont les dommages au front intérieur sont estimés à 36,2 milliards de shekels — soit le double de la taille du fonds — sans connaissance suffisante de la solidité du mécanisme censé indemniser les citoyens. En une seule année, la caisse a versé neuf fois plus que l’ensemble des indemnisations cumulées depuis la guerre du Liban de 2006.

Le rapport critique également la politique d’investissement du fonds, jugée peu performante. D’après les calculs du contrôleur, si la caisse avait adopté une stratégie similaire à celle des dépôts de l’État à la Banque d’Israël, elle aurait pu engranger environ 2,8 milliards de shekels supplémentaires en intérêts — une option qui n’a jamais été sérieusement examinée.

Autre point de défaillance : l’information du public. Bien que les citoyens puissent souscrire une extension d’assurance couvrant jusqu’à un million de shekels de biens, très peu y ont eu recours, faute de campagnes d’information suffisantes. Entre 2019 et 2023, seules une cinquantaine de familles par an ont souscrit cette option.

Enfin, le rapport pointe un manque de préparation technologique. Malgré des décisions prises dès 2015 pour doter les équipes de terrain d’outils adaptés aux situations de guerre, aucun système opérationnel de gestion et de contrôle n’était en place lorsque le conflit a éclaté. Un constat accablant sur le contrôle de l’État et l’anticipation des risques, au moment où les citoyens attendaient une protection financière à la hauteur de l’épreuve.