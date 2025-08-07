Réservistes israéliens : 1 080 plaintes pour licenciement depuis le début de la guerre

Articles recommandés -

Une commission spéciale de la Knesset a révélé que 1 080 réservistes ont déposé plainte auprès de la Commission pour l’égalité des chances au travail pour licenciement lié à leur service militaire depuis le début de la guerre. Lors d’une réunion de suivi sur la situation des réservistes, la présidente Naama Lazimi (Parti travailliste) a dénoncé les difficultés des réservistes, qui « abandonnent famille et emploi pour servir ». Elle a appelé à la création d’un système d’emploi et de formation pour ceux exclus du marché du travail, ainsi qu’à un suivi proactif des familles par les services sociaux militaires dès la première semaine de service.

Amir Trachtingot, du Forum des femmes réservistes, a insisté sur le soutien psychologique nécessaire pour les familles, soulignant la hausse des licenciements de conjoints et des fausses couches. Ofra Lipschitz, de l’organisation « Partenariat pour le service », a réclamé une rencontre avec le Premier ministre, notant le nombre élevé de réservistes en détresse psychologique. Tsufia Oren, de l’association des réservistes, a dénoncé l’impact économique des licenciements, qui affecte l’État via une baisse des recettes fiscales. David Harush, chef de la branche des réservistes, a reconnu un manque d’accès aux soutiens psychologiques offerts. La commission exige des solutions concrètes pour alléger le fardeau des réservistes et de leurs familles.