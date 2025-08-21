Retour progressif du trafic ferroviaire à Tel-Aviv après plusieurs jours de chaos

Articles recommandés -

Après près d’une semaine de paralysie du réseau ferroviaire en raison d’une grave panne d’électrification, la ministre israélienne des Transports, Miri Regev, a annoncé jeudi la réouverture progressive des gares centrales de Tel-Aviv. La station HaHagana reprendra son activité dès dimanche, tandis que la station HaShalom rouvrira lundi. Mardi, ce sera au tour des gares de Lod Ganei Aviv et Kfar Habad de retrouver leurs passagers.

Lors d’un point presse, la ministre a assuré que « tout est mis en œuvre pour un retour rapide à la normale », soulignant que la réparation, initialement estimée à plusieurs semaines, a été accélérée grâce à l’intervention d’experts espagnols. « La sécurité des voyageurs est au-dessus de tout », a insisté Regev, annonçant également la création d’une commission d’enquête externe afin de déterminer les responsabilités.

La panne est survenue vendredi dernier lorsqu’un train de marchandises a endommagé les câbles de la nouvelle infrastructure électrique au sud de Tel-Aviv et entre Hadera et Netanya, provoquant la fermeture temporaire de plusieurs gares et l’interruption de liaisons majeures entre le nord et le sud du pays. Regev a reconnu les désagréments subis par les usagers mais a rappelé que des navettes gratuites avaient été mises en place. Elle a dénoncé ceux qui, selon elle, exploitent l’incident à des fins « de petite politique », tout en saluant le travail « dévoué et professionnel » des cheminots. « Nous tirerons toutes les leçons nécessaires pour éviter que cela ne se reproduise », a-t-elle conclu.