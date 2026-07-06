Rom Braslavski affirme que le Hamas a tenté de le convertir à l'islam pendant sa captivité

L'ancien otage israélien Rom Braslavski a révélé, dans une interview accordée à la chaîne 14, que ses ravisseurs avaient tenté à plusieurs reprises de le convaincre de se convertir à l'islam durant sa captivité à Gaza.

« Toute la journée, ils me parlaient de Mahomet, du Coran. Ils me disaient : "Viens avec nous. Tu te trompes, nous avons raison." Ils ont essayé de me convaincre de me convertir à de nombreuses reprises », a-t-il raconté.

Romm Braslavski affirme également que « au moins 60 % des otages juifs se sont convertis à l'islam pendant leur captivité », précisant que ses geôliers présentaient cette conversion comme « un jeu ». Cette affirmation n'a pas été confirmée de manière indépendante.

« J'y ai moi-même pensé, mais je me suis dit que Dieu voyait tout. J'ai décidé non seulement de ne pas me convertir, mais aussi de rester fidèle à ma foi », a-t-il expliqué.

L'ancien otage a confié qu'avant le 7 octobre 2023, il n'était pas pratiquant.

« Avant le 7 octobre, je n'étais pas croyant. Je ne respectais pas le Shabbat. Le 7 octobre, je suis revenu pleinement à la religion », a-t-il déclaré.

Il raconte avoir demandé à l'un des cheikhs du Jihad islamique palestinien de l'aider à prier, ne se souvenant plus des prières juives.

Selon lui, le religieux musulman lui aurait conseillé de réciter les passages dont il se souvenait. Braslavski affirme avoir alors construit sa propre prière, répétant notamment plusieurs fois par jour le verset : « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car Tu es avec moi.

Lorsque ses geôliers lui auraient suggéré de prier cinq fois par jour comme les musulmans, il affirme leur avoir répondu : « Non, nous prions trois fois par jour. »

Depuis sa libération, Rom Braslavski indique observer chaque Shabbat et affirme vouloir poursuivre cette pratique « pour le reste de sa vie ».