Rom Braslavski : “Chaque jour je choisis de me relever, je refuse de rester prisonnier de Gaza”

Le rescapé de la captivité du Hamas Rom Braslavski a publié une vidéo personnelle dans laquelle il revient sur son retour à la vie après Gaza, entre traumatisme, foi et devoir de mémoire.

« La captivité a été à la fois la plus grande malédiction et la plus grande bénédiction que Dieu m’ait donnée », confie Rom Braslavski. « Beaucoup me demandent comment j’ai survécu. La vérité, c’est que je n’ai pas moi-même de réponse. Logiquement, je devrais être mort. »

Depuis sa libération, Rom Braslavski explique se sentir investi d’une responsabilité : témoigner pour ceux qui n’ont pas pu revenir. Il évoque les personnes assassinées le 7 octobre, celles mortes en captivité, ainsi que les soldats tombés au combat.

« Le fait d’avoir été libéré m’oblige à parler pour ceux qui ne sont pas revenus », affirme-t-il.

Mais la liberté ne signifie pas la fin du combat. Rom Braslavski dit souffrir d’un stress post-traumatique sévère depuis son retour. Il décrit la difficulté de reconstruire une vie après une telle épreuve, marquée par les corps, le sang, la mort et la perte de ses amis.

Pour lui, l’enjeu est désormais de ne pas rester prisonnier de Gaza, même après en être sorti physiquement. « Vais-je revenir à la vie ou rester prisonnier à Gaza ? », s’interroge-t-il.

Chaque matin, explique-t-il, il fait le choix de se lever, d’ouvrir les volets et de laisser entrer la lumière. Une manière de refuser que ses ravisseurs aient le dernier mot.

« Si je sombre dans la dépression et la tristesse, alors ils gagnent. Et je refuse de l’accepter », dit-il.

Malgré la douleur, Rom Braslavski affirme choisir chaque jour de se relever et de remercier Dieu de lui avoir rendu son âme.