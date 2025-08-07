"Sans nos otages, pas d’avenir !" : le kibboutz Nir Oz se rebâtit dans la douleur

Articles recommandés -

Le kibboutz Nir Oz, dévasté par l’attaque du Hamas le 7 octobre 2023, a posé la première pierre de « Shkhunat Halutz », un nouveau quartier financé par des dons privés. Ce projet, destiné à accueillir trente familles d’ici fin 2025, symbolise la résilience des survivants, malgré l’absence de soutien étatique. Lors du massacre, un quart des habitants furent tués ou enlevés, et neuf otages demeurent captifs à Gaza.

La cérémonie fut suspendue, marquée par l’angoisse face à la réunion du cabinet de sécurité, susceptible d’approuver une occupation totale de Gaza. Les responsables de Nir Oz ont dénoncé un « risque immédiat » pour la vie des otages : « Sans leur retour, pas de renaissance. » Zviki Tessler, président du kibboutz, a imploré : « Ramenez les otages par un accord, même coûteux. » Gadi Moses, rescapé du Hamas, a affirmé : « Cette pierre marque notre retour, malgré la douleur, pour rebâtir notre paradis. »

Irit Pauker, dont le père fut assassiné, a appelé citoyens, banques et Histadrout à agir : « Paralysons le pays jusqu’à leur retour ! » Nir Oz rejette une occupation de Gaza, craignant un « avenir maudit ».