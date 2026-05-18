Santé mentale : +240 % de demandes de suivi psychologique en Israël

Les demandes de soins en santé mentale ont augmenté d’environ 240 % en Israël depuis le début de la guerre, selon les chiffres présentés par Clalit Health Services, la plus grande caisse de santé du pays.

Ces données ont été dévoilées lors d’une visite de la commission de la Santé de la Knesset à l’hôpital Beilinson-Clalit, où les députés ont rencontré des responsables médicaux pour évoquer la préparation du système de santé en temps de guerre, la pression sur les services psychiatriques et les innovations destinées à absorber la hausse de la demande.

Clalit, qui couvre plus de la moitié de la population israélienne, indique avoir recruté 290 nouveaux professionnels de santé mentale et développé environ 40 cliniques spécialisées à travers le pays depuis le début du conflit.

Le président de la commission de la Santé, Yonatan Mashriki, a affirmé que les députés chercheraient à promouvoir de nouveaux investissements publics dans la santé mentale, la télémédecine et l’hospitalisation à domicile, notamment dans les régions périphériques.

La visite a aussi porté sur l’adaptation des hôpitaux israéliens aux tirs de missiles et aux scénarios d’urgence prolongés. Les membres de la commission ont visité les infrastructures souterraines d’urgence de Beilinson et examiné les plans de la « Tour de l’Espoir », un complexe médical fortifié dont l’ouverture est prévue en 2027.

Ce projet, estimé à plus de 2 milliards de shekels, doit regrouper des soins avancés en cardiologie et en neurologie dans une structure protégée.

Le directeur général de Clalit, le professeur Eytan Wirtheim, a expliqué que la guerre avait forcé les hôpitaux israéliens à repenser la médecine d’urgence, en passant d’une préparation aux événements de masse classiques à la prise en charge de blessures liées aux explosions et à la continuité des soins sous attaques prolongées.

Les responsables de l’hôpital ont aussi présenté plusieurs technologies médicales fondées sur l’intelligence artificielle, notamment pour améliorer la détection des AVC, repérer plus tôt le cancer du pancréas, analyser les douleurs thoraciques liées à des événements cardiaques et identifier des tumeurs des cordes vocales.