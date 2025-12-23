Sécurité routière en Israël : 451 morts et des milliers de blessés en 2025

L'année 2025 s'achève sur un bilan routier particulièrement sombre en Israël, avec un record de 451 décès et des milliers de blessés dans des accidents de la circulation. Le facteur humain demeure la cause principale et prépondérante de cette hécatombe.

La première cause d'accidents reste le non-respect des feux tricolores. Pas moins de 1 762 accidents ont été provoqués par des conducteurs grillant un feu rouge, impliquant 1 263 hommes contre 480 femmes.

Le refus de priorité arrive en deuxième position, avec 1 096 accidents causés par des automobilistes ne respectant pas l'une des règles les plus élémentaires du code de la route. Dans cette catégorie, 763 hommes sont en cause.

Le non-respect des distances de sécurité figure également parmi les principales causes d'accidents, comptabilisant 470 cas. Les statistiques révèlent une nette surreprésentation masculine : 353 hommes n'ont pas maintenu une distance adéquate, contre seulement 82 femmes.

Les changements de file dangereux représentent une autre infraction majeure : 442 accidents sont survenus en raison de "zigzags" sur les routes ou de changements de voie imprudents. Sur ces incidents, 340 impliquaient des conducteurs masculins.

La conduite en état d'ivresse a causé 148 accidents au cours de l'année écoulée, dont 124 impliquant des hommes et 21 des femmes. La vitesse excessive est responsable de 66 accidents légers et de 430 accidents mortels ayant entraîné au moins un décès, soit une hausse de 9% par rapport à l'année précédente.

À une semaine de la fin de l'année, le décompte s'élève à 451 victimes, contre 428 à la même période l'an dernier, marquant une augmentation inquiétante de 5%. Ces chiffres confirment une tendance préoccupante en matière de sécurité routière dans le pays.