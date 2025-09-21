Seulement 11 % des survivants de la Shoah pourront organiser un repas de fête (sondage)

Articles recommandés -

À l’approche de Rosh Hashana, un sondage de la Fondation pour le bien-être des victimes de la Shoah et de la Fondation de l’Amitié révèle une réalité alarmante : près d’un quart des survivants de la Shoah en Israël ne pourront pas organiser un repas de fête sans recevoir une aide extérieure, telle que des colis alimentaires.

Selon cette enquête, 30 % des survivants peinent à couvrir leurs dépenses mensuelles avec leurs revenus actuels, tandis que seuls 23 % y parviennent sans difficulté. Plus inquiétant encore, 71 % vivent avec moins de 6.000 shekels par mois, soit en dessous du salaire minimum israélien. Cette situation conduit environ un quart d’entre eux à renoncer à des produits alimentaires de base ou à réduire leurs repas faute de moyens.

La Fondation pour le bien-être des victimes de la Shoah, qui agit depuis 31 ans, organise chaque année la distribution de milliers de colis alimentaires en partenariat avec la Fondation de l’Amitié, notamment à l’approche des fêtes juives.

Tomer Cohen Shamai, directrice générale de la fondation, a alerté sur la précarité croissante de ces survivants : « En ce début d’année et dans un contexte de guerre prolongée, l’instabilité s’accentue. Certains vivent dans la pauvreté et le manque, et nous avons, en tant que société, l’obligation de leur venir en aide. »

De son côté, Yael Eckstein, présidente de la Fondation de l’Amitié, a souligné que ces chiffres « rappellent l’importance de notre devoir envers la génération fondatrice et les survivants », qualifiant les résultats de l’enquête de « particulièrement inquiétants ».