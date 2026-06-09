Sondage : la majorité des Israéliens estime que Trump ne fait pas de leur sécurité une priorité

Une majorité d'Israéliens estime désormais que la sécurité d'Israël ne figure pas parmi les principales priorités du président américain Donald Trump, selon un sondage publié par l'Institut israélien de la démocratie (IDI).

Réalisée entre le 31 mai et le 5 juin auprès de plus de 750 personnes, l'enquête intervient dans un contexte de tensions persistantes autour de l'Iran. Plus de trois mois après le lancement de l'offensive américano-israélienne contre la République islamique, les discussions menées par l'administration Trump en vue d'un accord avec Téhéran suscitent des inquiétudes croissantes au sein de la classe politique israélienne.

Selon les résultats du sondage, seuls 41 % des Juifs israéliens et 44 % de l'ensemble de la population interrogée considèrent que la sécurité d'Israël constitue, dans une large ou assez large mesure, une préoccupation centrale de Donald Trump. Chez les Juifs israéliens, ce chiffre marque une chute importante par rapport au mois de mai, où il atteignait 64 %. Il s'agit également du niveau le plus bas enregistré depuis que l'IDI a commencé à poser cette question, après l'élection de Donald Trump en novembre 2024.

À l'inverse, 54 % des Juifs israéliens et 51 % de l'ensemble des répondants estiment que le président américain accorde peu ou très peu d'importance à la sécurité d'Israël dans ses décisions.

Le sondage met également en évidence un scepticisme marqué concernant les négociations avec l'Iran. Seuls 27 % des Juifs israéliens interrogés pensent qu'un éventuel accord entre Washington et Téhéran affaiblirait réellement le régime iranien, alors que la réduction de la menace iranienne figurait parmi les principaux objectifs affichés de la guerre menée contre la République islamique.

Ces résultats reflètent les interrogations grandissantes au sein de l'opinion publique israélienne quant aux intentions de l'administration américaine et aux conséquences qu'un rapprochement entre Washington et Téhéran pourrait avoir sur les intérêts stratégiques d'Israël.