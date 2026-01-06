Sondage : les Israéliens inquiets d’un recul du soutien américain à l'État hébreu

Une large majorité d’Israéliens se disent préoccupés par l’érosion du soutien à Israël au sein de l’opinion publique américaine, selon un sondage récent mené par la Ruderman Family Foundation. Réalisée le 11 décembre auprès de 1 000 Israéliens juifs adultes, l’enquête révèle que près de huit personnes sur dix redoutent une baisse de l’appui des États-Unis, dans un contexte marqué par la guerre à Gaza et par une évolution notable des perceptions politiques outre-Atlantique.

D’après les résultats, près de la moitié des personnes interrogées se déclarent "très inquiètes" ou "inquiètes" face à cette tendance, tandis qu’environ 30 % se disent "modérément préoccupées". L’inquiétude apparaît plus marquée chez les Israéliens âgés et parmi les laïcs. Cette anxiété s’inscrit dans un climat international perçu comme moins favorable à Israël, alors que plusieurs enquêtes américaines récentes font état d’un recul de la sympathie envers l’État hébreu dans l’ensemble du spectre politique.

Aux États-Unis, un sondage du New York Times et de l’université Siena avait déjà montré, en septembre, qu’une majorité d’électeurs américains exprimaient pour la première fois davantage de sympathie pour les Palestiniens que pour les Israéliens. Si le soutien à Israël reste traditionnellement fort chez les républicains, des enquêtes menées au cours de l’année ont mis en évidence un affaiblissement de cette tendance, y compris au sein du parti républicain, notamment parmi les plus jeunes, où les critiques de la politique américaine en faveur d’Israël se sont accrues sur fond de montée de discours antisémites.

Chez les démocrates, le recul est encore plus net : une enquête de juin indiquait que seuls 12 % des électeurs démocrates sympathisaient davantage avec les Israéliens, contre 60 % qui se disaient plus proches des Palestiniens. Ces évolutions nourrissent un sentiment d’alarme en Israël, où la relation avec Washington est considérée comme un pilier stratégique.

Le sondage met également l’accent sur les liens entre Israël et la communauté juive américaine. Près de 44 % des Israéliens estiment que le soutien à Israël parmi les jeunes Juifs américains sera plus faible à l’avenir qu’aujourd’hui. Cette perception est renforcée par des données montrant un affaiblissement du lien émotionnel avec Israël chez les jeunes générations : selon une enquête du Washington Post, seuls 36 % des Juifs américains âgés de 18 à 34 ans se disent émotionnellement attachés à Israël, contre 68 % chez les plus de 65 ans.

Interrogés sur l’impact de la guerre à Gaza sur l’attitude des Juifs américains, 43 % des Israéliens estiment que les politiques israéliennes ont affaibli le soutien, tandis que 28 % pensent au contraire qu’elles l’ont renforcé. Plus de la moitié des sondés considèrent par ailleurs que l’orientation majoritairement démocrate des Juifs américains réduit leur propension à soutenir Israël.

Dans ce contexte, 67 % des personnes interrogées jugent l’impact du président américain Donald Trump positif pour Israël. Pour Jay Ruderman, président de la Ruderman Family Foundation, ces résultats traduisent une prise de conscience en Israël d’un changement profond et durable. Il souligne que la distance croissante ressentie par les jeunes générations américaines constitue un enjeu stratégique majeur, appelant Israël à repenser sa manière de dialoguer avec la diaspora juive américaine.