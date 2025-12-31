Israël : hausse de 30 % des diagnostics de stress post-traumatique en 2025

Deux années de guerre ont laissé des traces profondes sur la santé mentale des Israéliens. L'« Indice de santé d'Israël 2025 », publié ce mercredi par Maccabi Health Services, deuxième caisse d'assurance maladie du pays couvrant environ 2,7 millions d'assurés, dresse un tableau préoccupant de l'état psychologique de la population.

Une explosion des diagnostics de stress post-traumatique

L'année 2025 a enregistré environ 9 000 diagnostics de stress post-traumatique chez Maccabi, un chiffre record représentant une hausse de près de 30 % par rapport à 2023 et d'environ 40 % par rapport à 2022.

La situation apparaît particulièrement critique parmi les militaires de Tsahal : 39 % déclarent avoir besoin d'un soutien psychologique, 26 % s'inquiètent de symptômes dépressifs et 48 % souffrent d'insomnie. À l'échelle nationale, 17 % des Israéliens estiment que leur état mental est moyen ou mauvais, contre 13 % avant la guerre, et un Israélien sur trois considère avoir besoin d'une aide psychologique professionnelle.

Explosion de la consommation de sédatifs et de médicaments pour maigrir

Environ 65 000 boîtes de sédatifs et de somnifères ont été achetées sans ordonnance par près de 27 000 membres de Maccabi au cours de l'année, maintenant l'augmentation de 14 % observée en 2023 par rapport à 2022.

Plus de 100 000 assurés Maccabi ont acheté des centaines de milliers d'injections amincissantes Wegovy et Mounjaro cette année, tandis que le nombre de pontages gastriques a diminué de 17 %. Les femmes ont eu recours à la chirurgie bariatrique bien plus fréquemment que les hommes, dans une proportion de 72 % contre 28 %.

Aspirations au bien-être face à une réalité préoccupante

Si 47 % des Israéliens déclarent adopter un mode de vie sain (soit 15 % de plus qu'avant-guerre), la réalité reste inquiétante. Les Israéliens passent en moyenne plus de huit heures par jour assis, un sur cinq dépassant même onze heures quotidiennes. Un tiers de la population ne pratique aucune activité physique aérobique, et 30 % des fumeurs ont augmenté leur consommation.

Les maladies hivernales ont connu une hausse de 7 % durant la saison 2024-2025, l'infection des voies respiratoires supérieures étant le diagnostic le plus fréquent. Le baby-boom observé au début de la guerre s'estompe, avec une diminution de 4 % des naissances en 2025 par rapport à 2024.

« En cette période de changement et d'incertitude, il est essentiel de pouvoir identifier les grandes tendances et comprendre les besoins qui émergent sur le terrain », a déclaré Sigal Dadon-Levy, PDG de Maccabi Health Services, soulignant que cet indice constitue un outil stratégique pour adapter les politiques de santé à la réalité changeante du pays.