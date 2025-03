Tel-Aviv bannit les smartphones des écoles à partir de septembre

Les écoles de Tel-Aviv interdiront l'usage des smartphones à partir de septembre prochain, a annoncé jeudi le maire Ron Huldai, rejoignant ainsi un mouvement mondial croissant visant à limiter l'utilisation des appareils mobiles dans les établissements scolaires.

"Nous ne laisserons pas la technologie nous contrôler - nous retirons les smartphones des écoles", a déclaré Huldai, qui occupe le poste de maire depuis 1998, dans un communiqué officiel.

"Mon rêve est que nous réussissions ensemble à nous pousser, ainsi que le système éducatif de notre ville, en dehors de notre zone de confort, et que nous réapprenions l'importance de l'attention et d'être pleinement présents au bon endroit et au bon moment", a-t-il ajouté. Plusieurs dizaines d'écoles primaires et au moins trois lycées ont déjà commencé à réduire l'utilisation des smartphones pendant les heures de cours, précise le communiqué. Selon ce plan, les smartphones seront complètement retirés de tous les établissements éducatifs de Tel-Aviv lors de la rentrée scolaire de septembre.

Huldai a souligné que bien que l'innovation soit "une partie fondamentale de la vie à Tel-Aviv... nous voulons aussi permettre aux enfants d'avoir des moments simples entre eux."

"Notre objectif est de créer un environnement d'apprentissage sans distraction qui favorise de meilleurs résultats et des liens sociaux plus forts", a-t-il expliqué.

Tel-Aviv n'est pas la première ville à mettre en place une interdiction générale des smartphones dans les écoles. Le mois dernier, le ministre danois de l'Éducation a annoncé qu'un projet de loi serait bientôt soumis au parlement pour interdire les téléphones mobiles et les tablettes personnelles dans les écoles. Le ministre de la Culture, Jakob Engel-Schmidt, a déclaré que "les écrans volent l'enfance de beaucoup de nos enfants."

Le Brésil, qui compte plus de smartphones que d'habitants, a également pris des mesures pour interdire ces appareils dans les écoles au début de l'année. Selon l'UNESCO, à la fin de 2024, 40% des systèmes éducatifs dans le monde avaient mis en place une forme d'interdiction de l'utilisation des smartphones dans les écoles, contre 30% un an plus tôt.