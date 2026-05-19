Tel-Aviv : des corbeaux attaquent parents et enfants devant une école maternelle

Une série d’attaques de corbeaux sème l’inquiétude depuis plusieurs jours devant une école maternelle et un établissement scolaire du centre de Tel-Aviv. Plusieurs parents affirment avoir été agressés par des oiseaux particulièrement violents alors qu’ils accompagnaient leurs enfants.

Selon les témoignages recueillis par Channel 12, au moins un corbeau installé dans un arbre proche de l’entrée du complexe éducatif attaque régulièrement les passants, provoquant parfois des blessures. Une journaliste de la chaîne publique israélienne Kan a raconté avoir été elle-même blessée au cuir chevelu après avoir accompagné son fils à la maternelle.

« J’ai été attaquée jusqu’au sang », témoigne-t-elle. « Ma tête saignait, probablement à cause du bec. J’ai ressenti des brûlures pendant deux heures. »

Des parents affirment avoir alerté à plusieurs reprises les services municipaux sans obtenir de réponse concrète. Selon eux, la mairie leur aurait indiqué qu’elle ne traitait que les cas d’oiseaux blessés. Une autre mère dénonce une situation devenue insupportable : « La ville privilégie des corbeaux agressifs au détriment de la sécurité des enfants. »

Les habitants expliquent également avoir été renvoyés d’un service à l’autre entre la municipalité et l’Autorité israélienne de la nature et des parcs, chacune rejetant la responsabilité de l’intervention.

La municipalité de Tel-Aviv reconnaît toutefois une « situation saisonnière connue », fréquente entre avril et juin après la période de nidification. Selon la ville, les corbeaux défendent naturellement leurs petits lorsque les jeunes oisillons commencent à quitter les nids.

La mairie affirme que les contacts physiques avec les humains restent « rares » et que la plupart des incidents sont surtout impressionnants sans être réellement dangereux. Face aux plaintes répétées, un spécialiste municipal de la faune sauvage a néanmoins été envoyé sur place mardi matin pour inspecter les lieux.

Une opération d’information a également été organisée auprès des enfants afin de réduire l’anxiété provoquée par les attaques.