Tel-Aviv durcit le ton : 500 shekels d’amende pour absence de plaque sur les engins électriques

Depuis ce lundi 1er septembre 2025, les propriétaires de trottinettes et vélos électriques circulant sans plaque d’immatriculation s’exposent à une amende de 500 shekels (127 euros), contre 100 jusqu’à présent. En plus de la sanction financière, les contrevenants risquent également la confiscation de leur engin, entraînant frais supplémentaires et désagréments administratifs.

La municipalité de Tel-Aviv-Yafo, pionnière dans la régulation de la micromobilité, justifie ce durcissement par la nécessité de mieux protéger les piétons et de renforcer la sécurité routière. Au cours de l’année écoulée, plus de 30 000 procès-verbaux ont été dressés et environ 1 500 engins saisis, illustrant l’ampleur du phénomène.

L’application de la mesure repose sur une combinaison d’outils : patrouilles de policiers et de contrôleurs municipaux, mais aussi caméras intelligentes disséminées sur les grands axes et trottoirs, capables d’identifier les infractions en temps réel. « Ce n’est pas une formalité technique mais un pas décisif vers une véritable responsabilisation des usagers », a déclaré le maire Ron Huldai, appelant les cyclistes et trottinettistes à coopérer pour rendre les rues plus sûres. Sa collègue Meital Lehavi, adjointe en charge des transports, a souligné que l’absence de plaque caractérisait souvent les comportements les plus dangereux et que cette mesure visait avant tout à endiguer la “conduite sauvage”.

En parallèle à l’amende, la ville poursuit sa stratégie globale mêlant infrastructures, pédagogie et fermeté afin de concilier développement de la mobilité douce et protection des usagers les plus vulnérables.