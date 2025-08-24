Tel Aviv exige l'égalité complète dans les synagogues municipales

Articles recommandés -

La municipalité de Tel Aviv a récemment contacté des dizaines de synagogues de la ville, y compris certaines construites avant la création de l'État d'Israël, pour les contraindre à signer de nouveaux contrats d'usage des terrains municipaux, selon des informations rapportées dimanche par i24NEWS.

Ces contrats stipulent que les dirigeants des synagogues doivent s'engager à fournir des services religieux sans distinction de sexe ou de croyance. Cette clause a provoqué une vive controverse parmi les responsables des lieux de culte, qui dénoncent une "ingérence brutale dans la loi religieuse et le caractère de la prière".

Concrètement, les synagogues orthodoxes pourraient être contraintes de renoncer à la séparation hommes-femmes, tandis que les synagogues réformées devraient également permettre les offices selon la tradition orthodoxe. "La municipalité détermine en fait aussi la Halakha [loi juive]", protestent les dirigeants religieux.

Plusieurs synagogues ont déjà refusé de signer ces nouveaux contrats, poussant la municipalité à engager des procédures judiciaires pour récupérer les terrains.

En réponse, la mairie de Tel Aviv affirme qu'il s'agit d'un "contrat d'usage routinier, mis à jour périodiquement", soulignant que l'objectif est de permettre à tous les résidents de "pratiquer leur culte selon leur voie, sans discrimination".