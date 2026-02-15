Tel-Aviv : une jeune femme arrache les cheveux d’une policière
Une jeune femme de 22 ans est accusée d’avoir frappé des policiers et arraché les cheveux d’une agente avant d’être placée en assignation à résidence.
Une intervention policière pour trouble à l’ordre public a dégénéré jeudi dernier sur le boulevard Rothschild, en plein cœur de Tel-Aviv. Des agents dépêchés sur place pour disperser des fêtards ont été pris à partie par une jeune femme de 22 ans, décrite comme particulièrement violente.
Selon la police, la suspecte a d’abord insulté les forces de l’ordre. Invitée à quitter les lieux, elle a alors refusé d’obtempérer avant de s’en prendre physiquement aux agents. Elle a donné des coups de pied et agressé une policière, allant jusqu’à lui arracher des mèches de cheveux.
Toujours d’après les éléments communiqués, la jeune femme a lancé au cours de son interpellation : « C’est une fierté d’attaquer une policière en Israël ». Les cheveux arrachés ont été photographiés et versés au dossier.
Originaire de Basse-Galilée, la suspecte a été arrêtée et placée en garde à vue pour interrogatoire. À l’issue de l’audience relative à la prolongation de sa détention, le tribunal a décidé de la placer en assignation à résidence stricte jusqu’à mardi.
L’enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes de l’incident et d’examiner d’éventuelles charges supplémentaires pour agression et entrave à agent dans l’exercice de ses fonctions.