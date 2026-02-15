Tel-Aviv : une jeune femme arrache les cheveux d’une policière

Une intervention policière pour trouble à l’ordre public a dégénéré jeudi dernier sur le boulevard Rothschild, en plein cœur de Tel-Aviv. Des agents dépêchés sur place pour disperser des fêtards ont été pris à partie par une jeune femme de 22 ans, décrite comme particulièrement violente.

Selon la police, la suspecte a d’abord insulté les forces de l’ordre. Invitée à quitter les lieux, elle a alors refusé d’obtempérer avant de s’en prendre physiquement aux agents. Elle a donné des coups de pied et agressé une policière, allant jusqu’à lui arracher des mèches de cheveux.

Toujours d’après les éléments communiqués, la jeune femme a lancé au cours de son interpellation : « C’est une fierté d’attaquer une policière en Israël ». Les cheveux arrachés ont été photographiés et versés au dossier.

Originaire de Basse-Galilée, la suspecte a été arrêtée et placée en garde à vue pour interrogatoire. À l’issue de l’audience relative à la prolongation de sa détention, le tribunal a décidé de la placer en assignation à résidence stricte jusqu’à mardi.

L’enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes de l’incident et d’examiner d’éventuelles charges supplémentaires pour agression et entrave à agent dans l’exercice de ses fonctions.