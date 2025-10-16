Tragédie à Kfar Saba : un homme tué après qu’une voiture a percuté un café

Une grave collision s’est produite ce jeudi matin dans la ville de Kfar Saba, au centre d’Israël. Une conductrice de 50 ans, au volant d’une Tesla, a perdu le contrôle de son véhicule, monté sur le trottoir et percuté la façade du café-restaurant « Nono-Mimi ».

Un homme d’une cinquantaine d’années, habitant de la ville, a été grièvement blessé et transporté à l’hôpital Meir, où son décès a été constaté peu après son admission. La conductrice, légèrement blessée, a également été hospitalisée.

Les premiers témoins sur place ont décrit une scène de chaos, certains craignant un attentat. La police israélienne a rapidement écarté cette hypothèse, précisant qu’il s’agit d’un accident de la route et non d’un acte terroriste.

Selon le Magen David Adom, l’alerte a été donnée à 09h16, et les secouristes ont tenté sans succès de ranimer la victime, souffrant de « blessures multiples ».

Les enquêteurs de la circulation du district de Sharon ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes du drame et ont procédé aux relevés sur les lieux.