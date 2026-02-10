Trois habitants sur quatre du pourtour de Gaza en crise psychologique, selon un rapport

Un rapport du contrôleur de l’État d’Israël, dirigé par Matanyahu Englman, met en lumière les graves défaillances de l’État dans la prise en charge et la reconstruction des localités du pourtour de Gaza, durement frappées lors de l’attaque terroriste du 7 octobre. Le constat est alarmant : 74 % des habitants de ces zones souffrent aujourd’hui d’une crise psychologique, tandis que les dispositifs publics censés accompagner leur reconstruction peinent à produire des résultats concrets.

Malgré l’allocation d’un budget global de 17,5 milliards de shekels, le rapport souligne des retards considérables et une mise en œuvre largement insuffisante. Le plan gouvernemental de réhabilitation n’a été publié qu’avec 18 mois de retard, compromettant la reprise rapide des communautés touchées. Dans le domaine de l’éducation, les critiques sont particulièrement sévères : moins de 8 % du budget destiné à l’incitation et au soutien des enseignants a été effectivement utilisé, créant des déséquilibres importants entre établissements et fragilisant le système scolaire local.

Le contrôleur de l’État pointe également un déficit de coordination entre les ministères et les autorités locales. Les plans quinquennaux élaborés par l’administration chargée de la reconstruction ont été conçus sans concertation suffisante avec les conseils régionaux concernés. Le ministère de l’Intérieur n’a pas appliqué son programme de renforcement des collectivités locales, retardant le transfert de fonds essentiels, tandis que le ministère de la Protection de l’environnement n’a pas mis en place de cadre garantissant une réhabilitation complète des espaces naturels endommagés.

Le rapport insiste enfin sur l’absence persistante de solutions de relogement alternatives structurées pour les habitants incapables de retourner chez eux, notamment dans des localités gravement touchées comme Nir Oz. Matanyahu Englman appelle le Premier ministre, le ministère des Finances et l’administration de reconstruction à agir « sans délai » pour lever les blocages et accélérer le processus.

Créée pour piloter l’effort national de réhabilitation, l’administration dédiée au pourtour de Gaza devait permettre un retour rapide à une vie normale. Le rapport conclut toutefois que, sans corrections immédiates et profondes, la reconstruction restera incomplète, laissant des milliers de citoyens dans une détresse durable, tant psychologique que sociale.