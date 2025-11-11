Trump exerce une plus grande influence sur la sécurité du pays que le gouvernement, selon une majorité d'Israéliens

Selon le dernier indice mensuel « La Voix israélienne » publié ce mardi par l’Institut israélien de la démocratie (IDI), une majorité d’Israéliens estime que l’administration américaine de Donald Trump exerce une plus grande influence sur la politique sécuritaire d’Israël que le gouvernement israélien.

Le sondage, mené début novembre auprès d’échantillons représentatifs des populations juive et arabe, montre que deux fois plus de répondants citent Washington comme principal acteur sécuritaire par rapport à Jérusalem. Cette perception est partagée par une majorité à gauche et au centre, ainsi que par une part non négligeable d’électeurs de droite.

Malgré cette dépendance perçue, la plupart des Israéliens considèrent que la sécurité d’Israël reste une priorité pour Trump, une opinion en légère hausse depuis la mi-2025, selon l’IDI.

Interrogés sur les cinq objectifs fixés par le Premier ministre Benjamin Netanyahou pour mettre fin à la guerre, la majorité des sondés estiment que seul le retour des otages a réellement progressé. Le contrôle sécuritaire de Gaza, la démilitarisation, le désarmement du Hamas et la création d’une administration civile indépendante du Hamas et de l’Autorité palestinienne sont perçus comme largement inachevés.

En matière de réforme judiciaire, environ la moitié des Israéliens jugent qu’il est prématuré d’avancer la législation, une opinion largement partagée au centre et à gauche, tandis que la droite y reste favorable.

Sur la conscription des ultra-orthodoxes (Haredim), près de la moitié des répondants juifs souhaitent que tous les jeunes hommes soient appelés, sauf une minorité d’étudiants d’exception, tandis qu’un tiers prône une conscription partielle et une petite minorité défend le statu quo.