Tsahal franchit un cap avec un recrutement record de soldats orthodoxes

L’armée israélienne, Tsahal, a annoncé le plus vaste recrutement jamais réalisé dans les filières dédiées au public orthodoxe, avec 537 recrues intégrant le service militaire lors du cycle de conscription de décembre-janvier. Il s’agit du plus important contingent enrôlé en une seule vague depuis la création de ces parcours spécifiques.

Selon l’armée, 230 recrues serviront comme combattants, tandis que 307 autres occuperont des fonctions de soutien au combat, dans un large éventail d’unités et de missions. Le processus de recrutement doit encore se poursuivre dans les jours à venir afin de finaliser l’incorporation de l’ensemble des appelés.

À l’occasion de cette journée de mobilisation, le chef de la direction des ressources humaines de Tsahal, le général Dado Bar Kalifa, s’est rendu au centre de recrutement de Tel Hashomer, où il a échangé avec les nouveaux engagés sur la signification du service militaire dans le contexte sécuritaire actuel.

« Le besoin opérationnel nous oblige à renforcer les rangs. Vous êtes des pionniers, et beaucoup d’autres vous suivront », leur a-t-il déclaré. Il a également insisté sur l’engagement de l’armée à permettre aux soldats orthodoxes de remplir leur devoir de défense de l’État tout en respectant pleinement leur mode de vie religieux et l’esprit de la halakha (loi juive).

Ces chiffres illustrent l’effort soutenu de Tsahal pour élargir le recrutement au sein de la population orthodoxe. Cette politique repose notamment sur l’extension de cadres existants, la création de nouvelles unités dédiées, des campagnes d’information ciblées et des adaptations spécifiques durant la formation et le service actif.

Les nouvelles recrues ont été affectées à des unités leur permettant d’exercer un service militaire significatif, conciliant exigences opérationnelles et respect strict de leurs pratiques religieuses, dans un contexte où les besoins humains de l’armée restent élevés.