Tsahal : "Les recrues orthodoxes participent à un effort national historique"

Le chef de la direction des ressources humaines de Tsahal, général Dado Bar Kalifa, s’est rendu lundi au bureau de recrutement de Tel HaShomer pour rencontrer les nouvelles recrues issues du secteur orthodoxe, intégrées dans les filières de combat adaptées à leur mode de vie religieux.

Lors de sa visite, il a échangé avec les jeunes engagés et leurs instructeurs afin de leur rappeler l’importance de ce moment et de leur contribution à la défense du pays. « Vous commencez aujourd’hui l’une des étapes les plus importantes de votre vie : servir les autres, protéger des vies, défendre notre peuple et notre État. Ce n’est pas seulement un devoir, c’est une immense fierté », a-t-il déclaré.

Le général Bar Kalifa a également tenu à rassurer les recrues sur le respect de leur pratique religieuse : « Dans notre chapitre, il sera écrit que nous avons tenu notre garde, que nous avons préservé notre Torah. Tsahal ne vous empêchera en rien de rester fidèles à votre foi. » Il a insisté sur la valeur opérationnelle de leur engagement : chaque bataillon régulier de recrues remplace l’équivalent d’une dizaine de bataillons de réserve, un apport essentiel alors que de nombreux réservistes effectuent déjà un sixième cycle de service.

« Vous accomplissez quelque chose de très grand, parfois sans en mesurer toute la portée », a conclu le chef de la direction des ressources humaines, en appelant les jeunes soldats à garder en tête l’objectif suprême : la défense d’Israël et de son peuple.