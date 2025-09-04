Un diplômé d'une école talmudique reçoit pour la première fois le Prix de la Sécurité d’Israël

Articles recommandés -

Pour la première fois dans l’histoire du pays, un citoyen issu du milieu orthodoxe a été récompensé par le Prix de la Sécurité d’Israël, l’une des plus hautes distinctions en matière de défense nationale. Le lauréat est un ancien élève de la yeshiva (école talmudique) « Derekh Hayim » à Gan Yavne, une institution pionnière qui combine études religieuses intensives et formation académique.

Ce diplômé a été distingué pour avoir contribué au développement d’un système de renseignement technologique de pointe, considéré comme l’un des plus avancés au monde. Cette réalisation illustre le rôle croissant que certains membres de la communauté orthodoxe peuvent jouer dans la défense et l’innovation technologique d’Israël.

Fondée il y a treize ans par le rabbin Carmi Gross, figure majeure des yeshivot d’intégration, l’institution propose un cursus unique : le matin, les élèves se consacrent à l’étude approfondie du Talmud, tandis que l’après-midi, ils suivent des cours universitaires en sciences et en ingénierie. Ce parcours leur permet ensuite d’intégrer des unités technologiques d’élite de Tsahal. « C’est un immense honneur pour notre yeshiva et pour l’ensemble du monde de la Torah », a déclaré Moshe Peri-Gan, directeur de l’établissement. « Ce prix démontre qu’il est possible de concilier excellence spirituelle et académique avec un engagement profond pour la sécurité d’Israël. » Les yeshivot de Gan Yavne et de Jérusalem sont aujourd’hui considérées comme des modèles, attirant chaque année un nombre record de candidats, symbole d’un changement progressif dans la société haredi.