Un homme reconnu coupable d’une agression raciste contre un Juif dans la vieille ville de Jérusalem

Le tribunal de première instance de Jérusalem a reconnu coupable un résident arabe pour avoir délibérément aspergé d’eau, à l’aide d’un tuyau d’arrosage, un Juif orthodoxe se rendant à la prière près de la porte du Conseil, dans la vieille ville. La cour a établi que l’acte était motivé par le racisme, la victime étant clairement identifiable par son apparence hassidique.

Les faits remontent à quatre ans. Tard dans la nuit, la victime marchait vers un lieu de prière lorsqu’elle a été visée à plusieurs reprises par un jet d’eau provenant d’un suspect qui nettoyait un scooter électrique. Ce dernier a orienté le tuyau en direction du passant de manière intentionnelle, provoquant un geste humiliant considéré par la justice comme une attaque motivée par la haine.

L’avocat de la victime, Me ‘Haïm Bleicher, a dénoncé un acte antisémite visant à rabaisser un Juif « simplement parce qu’il est haredi ». Il a averti qu’ignorer de telles humiliations ouvre la porte à des agressions plus graves : « Si cela passe sous silence, la prochaine fois, ce sera une atteinte corporelle. »

Parallèlement à la procédure pénale, la victime a engagé une action civile contre l’agresseur, estimant que ce type d’incident doit être traité avec fermeté afin d’en prévenir la répétition. Selon Me Bleicher, toute tolérance à l’égard de ces comportements pourrait encourager leur propagation.