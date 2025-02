Un tiers des Israéliens souffrent de stress post-traumatique depuis le 7 octobre, révèle une enquête

Une étude menée au Zefat Academic College et publiée lundi a présenté la profondeur de la crise mentale dans la société israélienne depuis le début de la guerre déclenchée le 7 octobre 2023 par le Hamas, et a souligné un lien surprenant entre le traumatisme et les changements de positions politiques, a rapporté Kan lundi. L'étude, menée auprès d'un échantillon représentatif de 2 000 Israéliens parlant hébreu, confirme les conclusions du rapport du contrôleur de l'État : plus d'un tiers de la population (36 %) présente des symptômes de stress post-traumatique (SSPT).

Les taux sont particulièrement élevés parmi les populations qui ont été directement exposées aux événements terroristes et à la guerre : 54 % parmi ceux qui connaissent des personnes qui étaient présentes au festival Nova, 51 % parmi les résidents régulièrement exposés aux alertes et 41 % parmi les réservistes de l'armée israélienne. Une découverte surprenante dans l’étude révèle un lien significatif entre les changements de positions politiques et les taux de SSPT : 51 % des partisans de Netanyahou qui sont devenus ses adversaires après le 7 octobre présentent des symptômes de SSPT, contre seulement 27 % de ceux qui lui sont restés fidèles.

Tomer Neuberg/Flash90

"L’étude révèle une image complexe de la relation entre le traumatisme et les changements de perceptions politiques », explique le professeur Oren Kaplan, expert en psychologie positive et résilience au Zefat Academic College. "Des taux particulièrement élevés de SSPT apparaissent chez les personnes qui ont connu un changement significatif dans leurs positions politiques depuis le 7 octobre".

Le Dr Efrat Knoller, expert en politique israélienne de l'établissement d'enseignement supérieur du nord d'Israël a ajouté : "Les résultats indiquent un impact profond des événements du 7 octobre sur la santé mentale de la société israélienne. Il est particulièrement intéressant de voir comment le traumatisme collectif affecte les perceptions politiques et les changements de position sur des questions clés".